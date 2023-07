Eine grössere Bereitschaft zum Bestellen von Medikamenten im Internet hat der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zu einem Umsatzsprung verholfen. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zog an. Zudem profitierte das früher als Shop Apotheke bekannte Unternehmen von einer Übernahme. An der Börse verteuerten sich die Aktien von Redcare Pharmacy am Vormittag auf mehr als 100 Euro und kosteten damit so viel wie seit Juni 2022 nicht mehr.