Die Brexit-Turbulenzen, der Streit über den italienischen Haushalt und der Zollkonflikt zwischen den USA und China sorgen weiterhin für Unruhe. Angesichts der harschen Kritik in Großbritannien an der vorläufigen EU-Austrittsvereinbarung stünden die Aussichten auf eine gütliche Einigung schlecht, sagt Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. Damit werde ein chaotischer EU-Ausstieg wahrscheinlicher.

"Für die Märkte bedeutet dies fortgesetzte Unsicherheit, zumal auch die dritte Variante, ein erneutes Referendum und somit ein möglicher 'Exit vom Brexit' wieder als denkbarer, wenn auch bis dato nicht sehr wahrscheinlicher Ausweg erscheint."

In der alten Woche büßte der Dow Jones Index in den USA satte 4,4 Prozent ein. Der Swiss Market Index verlor 0,7 Prozent, der deutsche Dax 1,3 Prozent. Die Börse in Shanghai gab 3,9 Prozent nach.

Italien hat den drittgrössten Bondmarkt der Welt

Thema bleibt in der kommenden Woche auch der Streit über die geplante Neuverschuldung Italiens 2019. "Je länger der Konflikt anhält, desto eher werden Anleger nervös", warnt Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Die EU darf nicht vergessen, dass der italienische Bondmarkt der drittgrößte der Welt ist." Ein abrupter Anstieg der Renditen könnte eine Schuldenkrise auslösen. Die zehnjährigen italienischen Anleihen rentieren aktuell bei etwa 3,4 Prozent, rund drei Punkte über vergleichbaren Bundestiteln.

Darüber hinaus wirft das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer seine Schatten voraus. Eine umfassende Lösung für den Zollstreit sei im Rahmen des G20-Gipfels unrealistisch, sagt Robert Greil, Chef-Anlagestratege der Privatbank Merck Finck. "Zumindest aber sollte die in den Raum gestellte Ausweitung der US-Zölle auf alle chinesischen Importe vom Tisch kommen. Sonst droht den Börsen noch mehr Ungemach.

Bei den Konjunkturdaten richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Zahlen zu den US-Konsumausgaben am Donnerstag. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Tempo und Zeitpunkt der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum ist die Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Über die Kauflaune der deutschen Verbraucher gibt der GfK-Index am Mittwoch Auskunft.

Noch viel heisse Luft in den Kursen?

Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank versprechen sich Investoren von der turnusgemäßen Anhörung des EZB-Chefs Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament am Montag. Am Donnerstag folgen die deutschen und am Freitag die europäischen Inflationsdaten. Zu Wochenbeginn liefert außerdem der Ifo-Index ein Stimmungsbild für die deutschen Chef-Etagen.

Mit dem Auslaufen der Bilanzsaison erwarten Experten auf der Unternehmensseite kaum Impulse für den Gesamtmarkt. Allerdings werden die Anleger genau auf die Bilanz der Einzelhändler bei der Rabattschlacht am mittlerweile internationalen Einkaufstag "Black Friday" achten. In vielen Einkaufszentren und Läden in den USA war der Andrang groß. Analysten befürchten aber, dass der Preiskampf mit den Online-Konkurrenten wie Amazon den traditionellen Händlern zusetzen könnte.

Zudem strapazieren die jüngsten Kursverluste der Technologiewerte die Nerven der Investoren, sagt Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Einige befürchteten, dass der große Ausverkauf erst noch komme. "Sollte sich das Gewinnwachstum tatsächlich abschwächen und es sich nicht nur um eine Delle handeln, wäre noch viel heiße Luft in den Kursen enthalten."

