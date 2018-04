In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zu Handelsschluss seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und beendete den Tag 0,3 Prozent im Minus bei 21.388 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent auf 1708 Zähler. Dagegen stieg der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans um 0,1 Prozent.

An der Wall Street hatten sich die Anleger vor der Osterpause in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher auf 24.103 Punkten. Am Ostermontag bleiben die Börsen unter anderem in Frankfurt, Zürich und London geschlossen, so dass dort das neue Quartal erst am Dienstag beginnt. In den USA wird dagegen schon ab Ostermontag wieder gehandelt.

(Reuters)