Der deutsche Leitindex Dax verzeichnete im Januar den stärksten monatlichen Anstieg seit September 2017, der MDaxseit Oktober 2015. Der TecDax war zuletzt im Juli fester gewesen. Der SDax sticht heraus: einen stärkeren Kursanstieg gab es zuletzt mit 13% im April 2009, vor fast 10 Jahren.

Mit dieser Erholung haben Anleger, die investiert geblieben sind, mit MDaxund SDax bereits mehr als die Hälfte des Jahresverlustes aus 2018 wieder aufgeholt. Der TecDax, der weniger verloren hatte, hat bereits ein Plus eingefahren. Das letzte Mal, als alle vier relevanten deutschen Indices auf Monatsbasis im Plus notierten, war im Juli.

Im DAX verzeichneten RWE, Continental und Adidas den stärksten Anstieg. Verlierer waren Henkel, die Deutsche Telekom und Beiersdorf.

Im MDax taten sich Sartorius, Siltronic und Airbus mit einem Plus von jeweils einem Fünftel positiv hervor. Stärkste Verlierer waren Drillisch (-18%), Telefonica Deutschland (-10%) und United Internet (-9,5%). Hier schlug die Sorge durch, dass mit United Internet als weiterem Bieter in der anstehenden Auktion der 5G-Frequenzen zu höheren preisen kommen dürfte.

Im TecDax legte Nordex an 14 Handelstagen in Folge zu und beendete den Monat mit +31%, nachdem das Unternehmen steigende Preise am Markt für Windturbinen für das 2. Halbjahr in Aussicht gestellt hatte. S&T stiegen 26% und Jenoptik 24%. Die größten Verlierer sind dieselben wie im MDax.

Bei den kleinsten Werten im SDax gab es die höchsten Aufschläge bei Hellofresh (42%), nachdem das Unternehmen in 2018 mehr verdient hatte als erwartet und erstmals über 2 Mio. aktive Kunden vermelden konnte. SMA Solar stieg 33%, nachdem das Unternehmen für das laufende Jahr wieder steigende Erlöse erwartet. Ceconomy erholte sich mit 30% plus ebenfalls deutlich von den herben Verlusten im Vorjahr und eine neue Führungsmannschaft an Bord . Verlierer waren Tele Columbus (-12,1%), Zooplus (-11,6%) und Shop Apotheke Europe (-4,3%).

