Während die Börse in New York von einem Rekord zum nächsten klettert, bekunden die europäischen Aktienmärkte seit Monaten Mühe. Der breit gefasste Stoxx Europe 600 Index - er steht für die 600 grössten Publikumsfirmen Europas - weist seit Jahresbeginn ein leichtes Minus von einem Prozent auf. Der Swiss Performance Index (SPI) notiert gar um gut 4 Prozent unter dem Stand von Ende Dezember.

Darf man Merrill Lynch Glauben schenken, dann könnte die Kursflaute an den europäischen Aktienmärkten andauern. In einer Strategiestudie lässt die bekannte US-Investmentbank durchblicken, dass sie beim Stoxx Europe 600 Index über die nächsten 12 Monate bestenfalls mit einem Gesamtertrag in Höhe von 4 Prozent rechne. Brisant dabei: genau in dieser Höhe liegt die durchschnittliche Dividendenrendite.

Brechen die Aktienkurse gar um mehr als 20 Prozent ein?

Einerseits argumentieren die Studienautoren mit den politischen Unsicherheiten in Südeuropa, andererseits aber auch mit den zuletzt schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Studienauthoren spielen damit vermutlich auf die schwächeren Einkaufsmanager-Indizes in weiten Teilen Europas an.

Sollten die politischen Risiken zunehmen und die Europäische Zentralbank ihre Stimuli herunterfahren, halten die Studienautoren gar einen Kurseinbruch von 20 oder mehr Prozent für möglich.

Der Stoxx Europe 600 Index (rot) im 12-Monats-Vergleich mit dem SPI (grün) (Quelle: www.cash.ch)

Nicht so recht in dieses Bild passen will die Prognose von Merrill Lynch für die Gewinnentwicklung der 600 grössten europäischen Unternehmen. Denn die US-Investmentbank sieht die Gewinne über die nächsten 12 Monate um mindestens 8 Prozent steigen. Ein Grossteil davon dürfte allerdings auf Wechselkursgewinne aufgrund des schwächeren Euro zurückzuführen sein.

Dennoch lassen die Autoren in der Strategiestudie durchblicken, dass sich an den europäischen Börsen auch in den kommenden Monaten Geld verdienen lässt - sofern man auf die richtigen Aktien setzt. Die Analysten setzen daher auf Aktien von Unternehmen aus dem Nahrungsmittel-, dem Gesundheits- sowie aus dem Technologiesektor. Diese Wirtschaftszweige werden in den Aktienportfolios von Merrill Lynch übergewichtet. Aktien aus den Sektoren Automobile, Banken, Grundstoffe, Versicherungen, Immobilien und Telekommunikation sowie die Versorger werden bei der US-Investmentbank hingegen untergewichtet.

Merrill Lynch schwimmt gegen den Strom

Aus Schweizer Anlegersicht geben diese Branchenpräferenzen Grund zur Hoffnung, sind die drei Indexschwergewichte Nestlé, Roche und Novartis doch den Sektoren Nahrungsmittel und Gesundheit zuzuordnen. Sie drei tragen beim SPI gut 40 Prozent zur Gesamtkapitalisierung bei. Frischer Schub käme den Valoren von Nestlé, Roche und Novartis nicht ungelegen, kosteten sie den SPI doch alleine seit Jahresbeginn gut 400 Indexpunkte.

Nicht nur mit der Prognose für den Stoxx Europe 600 Index, auch mit ihrer Vorliebe für Aktien aus dem Nahrungsmittel- und dem Gesundheitssektor stemmt sich die US-Investmentbank gegen die Meinung unzähliger anderer Banken.

Viele Banken hoffen noch immer auf eine Aufholjagd europäischer Aktien auf die Börse in New York und machen angesichts der guten Wirtschaftsverfassung seit Monaten einen grossen Bogen um Valoren wie jene von Nestlé, Roche oder Novartis. Eine der wenigen Ausnahmen bildet die Schwyzer Kantonalbank, wie Anlagechef Thomas Heller im Interview mit cash verrät.