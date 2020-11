Den Fonds flossen aber erneut neue Kundengelder zu. Insgesamt beliefen sich die Vermögen der Schweizer Fondsindustrie im Oktober 2020 auf 1'235,2 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Abnahme von 1,1 Prozent, wie die Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland am Dienstag mitteilte.

Den Fonds flossen aber Gelder in der Höhe von netto 4,7 Milliarden Franken zu. Damit habe sich der Trend der Mittelzuflüsse im Vergleich zum September verstärkt, heisst es weiter. Wie bereits im Vormonat wurden am meisten Neugelder in Aktienfonds (1,3 Mrd) investiert, gefolgt von Obligationenfonds und Anlagestrategiefonds mit je rund 1,2 Milliarden.

Mittelabflüsse verzeichnete nur eine Fondskategorie (Andere) und dies auf sehr tiefem Niveau.

In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40,9 Prozent, Obligationenfonds 32,4 Prozent, Anlagestrategiefonds 10,7 Prozent, Geldmarktfonds 8,9 Prozent.

Unter den Anbietern findet sich unverändert die UBS mit einem Marktanteil von 25,5 Prozent und die Credit Suisse mit einem Anteil von gut 16 Prozent an der Spitze. Swisscanto auf dem dritten Platz kommt auf einen Anteil von 8,8 Prozent.

