Die Titel zogen am Montag 6,4 Prozent auf 3,67 Franken an, nachdem die schweizerisch-amerikanische Biotech-Firma ein Abkommen mit chinesischen Unternehmen Yuyuan Bioscience Technology zur Entwicklung und Vermarktung der Arznei zur Behandlung von Frauen nach einer künstlichen Befruchtung in der Volksrepublik bekanntgab. Yuyuan wird demzufolge die Entwicklung des Mittels beginnend mit einer Machbarkeitsstudie finanzieren. Details der Vereinbarung nannte Obseva nicht.

Im November waren die Aktien abgestürzt, nachdem Obseva die Entwicklung von Nolasiban gestoppt hatte. Das Präparat hatte in einer spätklinischen Phase-III-Studie die Schwangerschaft nach Implantierung des Embryos nicht im erhofften Ausmass verlängert.

Die Firma, deren Aktien auch an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden, entwickelt zudem die Medikamente Linzagolix zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden und OBE022 zur Unterbindung von vorzeitigen Wehen. An der Börse ist Obseva aktuell rund 150 Millionen Franken wert.

(Reuters)