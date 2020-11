Die Welt bekommt langsam eine Vorstellung vom Ende der Coronapandemie – Impfstoffen sei Dank. Die 20 Unternehmen im Schweizer Leitindex SMI dürften dabei teils massiv von der Erholung der Weltwirtschaft profitieren. Doch der Index insgesamt könnte durchaus gebremst werden, denn seine drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis sind für die kommenden Monaten möglichweise zu defensiv ausgerichtet.

Die drei wichtigsten Aktien des SMI könnten aus unterschiedlichen Gründen gemieden werden. Nestlé, so schreiben die Bloomberg-Analysten Tim Craighead und Laurent Douillet in einem Kommentar, sei derzeit ziemlich hoch bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 23 fast auf einem Zehnjahres-Hoch. Dies sei zwar ein Zeichen der Stärke, doch biete Nestlé wenig Phantasien für Anleger, die auf Erholungsszenarien setzten. Da hilft es wenig, wenn der Umsatzrückgang bei Nestlé für 2020 auf nur 4 Prozent geschätzt wird.

Mehr "Value" bieten laut Bloomberg die Pharmagrössen Roche und Novartis. Die Bloomberg-Analysten glauben, dass die beiden weltweit beliebten Pharma-Aktien derzeit von Markt zu tief bewertet werden und daher noch Kurspotential besteht. Bei den Bewertungen stehen Roche und Novartis besser da als als Nestlé. Beide stehe nahe bei ihrem Zehnjahres-Durchschnitts-KGV von 14. Doch Investoren könnten gerade auch Roche und Novartis zurücklassen, wenn sie in nächster Zeit wieder mehr zyklische Titel und mehr Risiko suchen.

Dividenden dürften 2021 anwachsen

Die Bewertungen im SMI insgesamt deuten weiter auf einen "Sicherer-Hafen-Status" des Schweizer Marktes hin. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 (geschätzt für 2022) ist der SMI im Vergleich zu den vergangenen Jahren zwar teurer geworden. Doch die Bewertung sei immer noch tiefer als anderswo. Die Coronakrise hat die Gewinnaussichten an den Börsen anderer Länder dezimiert – Gewinnschätzungen sind ein Teil von Aktien-Bewertungen. Mit sinkenden Gewinnaussichten sind daher die Bewertungen andernorts angesteigen. Somit sei der SMI "gleichzeitig teuer und günstig", schreiben die Bloomberg-Analysten. Orientierung biete dies den Anlegern eher nicht.

Etwas positiver sehen Craigshead und Douillet die Lage bei den Dividenden. Bloomberg beziffert die Dividendenrendite für den SMI auf 3 Prozent. Das ist ein Rückgang um 7 Prozent verglichen zum Vorjahr. Ein Grund sind die Dividendenkürzungen bei Richemont und Swatch und die temporären Teil-Auszahlungen bei den Grossbanken UBS und Credit Suisse. Gesunken ist die Rendite, die sich aus Dividendenzahlungen gemessen am Aktienkurs errechnet, aber auch wegen der seit März wieder deutlich gestiegenen Kurse.

Die Dividendenrendite von Schweizer Aktien ist alles in allem derzeit so tief wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Verglichen mit europäischen oder amerikanischen Aktienindices bietet auch die Schweizer Dividendenpraxis immer noch ein sicherer Hafen in ungewissen Zeiten, wie Bloomberg deutlich macht.

Die Einschnitte 2020 hätten nur in kleinerem Umfang stattgefunden, heisst es weiter. 2021 dürfte die Dividendenrendite des SMI gar um 6 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 ansteigen, heisst es. Jene, die 2020 die Dividende strichen oder einschränkten, dürften auf ihre angestammten Niveaus zurückkehren, oder gar noch mehr Dividende ausschütten.

(Bloomberg/cash)