Die Aktie von Novartis fällt im frühen Handel am Freitag 0,31 Prozent auf 76,1 Franken. Die UBS senkte das Rating für Novartis auf "Neutral" von "Buy" und reduzierte das Kursziel auf 80 von 92 Franken.

Analystin Laura Sutcliffe geht von einem langsamen Umsatzwachstum aus und sieht vor diesem Hintergrund kurzfristig wenig Aufwärtspotenzial für die Aktien des Pharmariesen. Die Umsätze in der Onkologie und der Generika-Sparte Sandoz erholten sich nur langsam und es sei bis 2024 ein jährliches Wachstum unterhalb des Sektordurchschnitts zu erwarten.

Dies erkläre auch den Bewertungsabschlag der Novartis-Aktie gegenüber der europäischen Konkurrenz, so Sutcliffe weiter. Sie sieht derzeit auch keine klinischen Daten kommen, die dem Aktienkurs massgeblichen Schub geben könnten. Im Weiteren hebt die Expertin hervor, dass dank der verkauften Roche-Beteiligung mehr Geld vorhanden sei, um Akquisitionen zu tätigen.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Novartis-Lokalrivale Roche für rund 19 Milliarden Franken knapp ein Drittel der stimmberechtigten Roche-Inhaberaktien kaufen will, die Novartis während fast 20 Jahren hielt. Novartis realisiert damit einen Buchgewinn von 14 Milliarden Dollar.

Novartis will die Mittel in erster Linie in organisches Wachstum und steigende Dividenden stecken. Der seit 2018 an der Konzernspitze stehende Vasant Narasimhan will Novartis ganz auf innovative Therapien ausrichten. Das Augenheilgeschäft Alcon spaltete er ab und brachte es 2019 an die Börse. Vergangene Woche stellte Narasimhan die Generika-Sparte Sandoz auf den Prüfstand.

(AWP/cash/Reuters)