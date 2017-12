Es folgt eine Liste von Vorhaben zu Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenerhöhungen amerikanischer Unternehmen, seit der US-Senat Anfang Dezember den Gesetzentwurf von Trumps Republikanern gebilligt hat:

- Flugzeugbauer Boeing hat ein 18-Milliarden-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt und eine Dividendenerhöhung von 20 Prozent auf 1,71 Dollar pro Anteilsschein angekündigt.

- Die grösste US-Baumarktkette Home Depot will in den nächsten Jahren bis zu 15 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen und zugleich in Läden investieren, um den Umsatz in den kommenden drei Jahren auf über 120 Milliarden Dollar zu steigern.

- Oracle hat sich die Ermächtigung für Aktienrückkäufe in Höhe von zwölf Milliarden Dollar eingeholt.

- Der US-Pharmakonzern Pfizer hat ein zehn Milliarden Dollar schweres Aktienrückkauf-Programm und eine Anhebung der Quartalsdividende um sechs Prozent angekündigt.

- Der US-Industriekonzern Honeywell hat ein Rückkaufprogramm von acht Milliarden Dollar. Noch in diesem Jahr sollen eigene Anteilsscheine für fast 1,5 Milliarden Dollar erworben werden.

- Die Fluggesellschaft United Airlines hat ein Aktienrückkaufprogramm von drei Milliarden Dollar vorgestellt.

- Die Bank of America plant bis Ende Juni 2018 zusätzliche Käufe von Aktien über fünf Milliarden Dollar.

- T-Mobile US will eigene Anteilsscheine für bis zu 1,5 Milliarden Dollar erwerben. Auch der Mutterkonzern Deutsche Telekom erwägt, sich daran zu beteiligen.

(Reuters)