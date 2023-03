Wie Talenthouse am Freitag mitteilte, hat der Verwaltungsrat Zusagen für Barmittel in Höhe von 16 Millionen Franken und für die Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Höhe von 9 Millionen für neue Aktien der Serie B erhalten. Diese unterstützten die Kapitalrestrukturierungsmassnahmen, die an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft beschlossen wurden.