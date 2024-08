Der Konzern erklärte, alle für den Zeitraum 2023 bis 2025 ausgerufenen Finanzziele übertreffen zu wollen. «Die Marktbedingungen sind weiterhin besser als erwartet, und wir sehen heute viele Möglichkeiten, unser Geschäft profitabel auszubauen», erklärte Konzernchef Mario Greco. Der Gewinnanstieg pro Aktie dürfte mehr als zehn Prozent jährlich betragen. Vorgegeben hat Zurich acht Prozent Plus. Die Eigenkapitalrendite basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern erreichte in den ersten sechs Monaten mit 25,0 Prozent einen Rekordwert und lag deutlich über den angepeilten mehr als 20 Prozent. Die Solvenzquote gemäss Swiss Solvency Test (SST) betrug 232 Prozent. Vorhalten will Zurich basierend auf dem SST-Regelwerk mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals.