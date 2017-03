Aktien VorbörseSchweizer Börse wird mühevoll starten

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,06 Prozent höher indiziert. Am breiten Markt interessieren vor allem die Reaktionen der Anleger auf Jahreszahlen der Unternehmen. Dabei sticht die Aktie von Sulzer mit einem Plus von 2,8 Prozent hervor, dies trotz eines tieferen Jahresgewinns.

Leicht höhere Kurse erwarteten Händler auch bei den Aktien von Kühne+Nagel. Der Logistikkonzern verbuchte mehr Umsatz und Gewinn als erwartet. Die Dividende wird auf 5,50 Franken erhöht.

Ebenfalls um zwei Prozent höher indiziert wurden die Anteile von Meyer Burger. Die Solartechnikfirma hat einen Auftrag über 24 Millionen Franken aus China an Land gezogen.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner ersten Rede vor dem US-Kongress die Anleger am Mittwoch zunächst nicht ganz überzeugt. So blieb er Details zur Umsetzung seiner Wirtschaftsagenda schuldig. Er wiederholte aber in groben Zügen einige seiner Vorhaben - etwa das Volumen von einer Billion Dollar für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen für Unternehmen und die Mittelschicht in den USA. Daher spekulierten einige Anleger in Asien weiter auf einen Konjunkturboom in der weltgrößten Volkswirtschaft.

"Für Investoren gab es wenig Greifbares", stellten die Analysten von Wells Fargo Investment Institute in St. Louis fest. "Es gab wenig Details, und der Präsident hat nicht einmal seine Prioritäten genannt." Für den deutschen Handel sagten Banken und Broker für die Eröffnung geringfügig höhere Kurse voraus. Der Dax hatte am Dienstag mit 11.834,41 Punkten 0,1 Prozent im Plus geschlossen.

In Asien schloss die Börse in Tokio mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent. In Shanghai zog der Composite-Index um 0,2 Prozent an. In New York hatte die Wall Street am Dienstag vor der Rede Trumps leichter geschlossen.

Neben der genauen Analyse der Aussagen von Trump standen auf der Unternehmensseite am Mittwoch weitere Bilanzen auf den Terminkalendern, darunter die von Rheinmetall und Zalando. Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem die Statistiken zu den persönlichen Einkommen und den Bauausgaben in den USA an. Zudem wird der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) erwartet.

(Reuters/cash)