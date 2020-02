Am US-Aktienmarkt findet derzeit der grösste Ausverkauf seit rund zwei Jahren statt. Der S&P 500 hat seit letztem Donnerstag Verluste von insgesamt acht Prozent hinnehmen müssen. Der breit gefasste US-Aktienindex hat bereits an fünf Tagen in Folge im Minus geschlossen.

Wenn man den Analysen von zwei der grössten Banken der Wall Street Glauben schenkt, ist das allerdings erst der Anfang. Eine Korrektur im S&P 500 dauert durchschnittlich vier Monate. Doch laut Analysten von Goldman Sachs ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Rücksetzer nun noch länger andauert.

Entwicklung des S+P 500 in dne letzten 12 Monaten, Qulle: cash.ch.

Grund ist die anhaltende Unsicherheit durch das Coronavirus und die Ungewissheit über unterstützende Massnahmen der US-Notenbank Fed. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Abwärtsbewegung weiter anhält und beim S&P 500 erst Ende Juli eine Bodenbildung stattfinden könnte. Analysten der Citigroup äussern ebenfalls grosse Zweifel, dass die Märkte sich schon bald erholen könnten – aus denselben Gründen.

Warten auf die Fed

"Derzeit zögern wir noch, Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit zu nutzen", sagt Citigroup-Analystin Jeremy Hale gegenüber Bloomberg. Es sei wahrscheinlich, dass es noch eine weitere Zuspitzung der Situation brauche, damit die Fed aktiv werde. "Wir warten auf Zeichen, dass die Geldpolitik aktiv wird, um in den Risk-on-Modus zu schalten", so Hale.

Die Fed hat jüngst angedeutet, dass sie ihre Politik, Staatsanleihenkäufe zu reduzieren, im zweiten Quartal fortführen will. Solange die Notenbank keine Änderung dieser Politik in Aussicht stellt, dürfte dies die Unsicherheit unter den Investoren weiter verstärken.

Die Analysten von Goldman Sachs blasen ins selbe Horn. "Solange nicht klar ist, dass sich das globale Wachstum stabilisiert, ist es zu früh, bei Risikoanlagen long zu gehen", schreiben Christian Mueller-Glissmann und Alessio Rizzi in einer Mitteilung. Ein schwaches Wachstum der Weltwirtschaft, gepaart mit Virus-Ängsten und wenig Spielraum der Notenbanken, erhöht derzeit das Risiko einer längeren Durststrecke an den Börsen, so die Analysten.