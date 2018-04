"Die Investoren haben die Hoffnung, dass die Berichtssaison die Aufmerksamkeit ein wenig auf die fundamentalen Marktdaten zurückverlagern kann", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Das Thema Handelskrieg rückt daher in den Hintergrund. "Jenseits des Säbelrasselns gibt es Verhandlungen", sagte Gill Lakin, Chef-Anlegerin des Vermögensverwalters Brompton. "Vielleicht eröffnet sich dadurch die eine oder andere Kaufgelegenheit." Auch Benjamin Melman, Anleihechef des Vermögensverwalters Edmond de Rothschild, äußerte sich verhalten optimistisch. "Auch wenn das ein reales Risiko darstellt, glauben wir weiterhin nicht, dass ein Handelskrieg das wahrscheinlichste Szenario ist." Der Swiss Market Index legte in der abgelaufenen Woche 1,2 Prozent zu, der Dow Jones in den USA 1,8 Prozent.

"Die Sorgenliste bleibt aber lang", warnte Shane Oliver, Chef-Analyst des Vermögensverwalters AMP Capital. Sie reiche von einer möglichen direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und Russland bis zu den anhaltenden Ermittlungen wegen einer möglichen Manipulation der US-Präsidentenwahl. In der Nacht zum Samstag attackierten die USA, Frankreich und Großbritannien Ziele in Syrien mit Luftangriffen. Am Freitag waren die Anleger wegen des Syrien-Konflikts auf der Hut geblieben.

Vor allem US-Firmen öffnen in der neuen Woche ihre Bücher. Hierzu gehören Bank of America, Netflix (beide Montag), Goldman Sachs (Dienstag) und Morgan Stanley (Mittwoch). Ferner gibt der Siemens-Rivale General Electric (GE) (Freitag) Geschäftszahlen bekannt. Wegen der zum Jahreswechsel in Kraft getretenen US-Steuersenkungen spekulieren Anleger auf positive Überraschungen.

Auch in der Schweiz gibt es eine geballte Ladung an Erstquartalsergebissen in der neuen Woche: So berichten Sika (Dienstag) sowie ABB, Novartis, Adecco, Nestlé (alle am Donnerstag) über den Geschäftsgang.

Konjunkturbericht der Notenbank

Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die US-Einzelhandelsumsätze am Montag. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Von Reuters befragte Analysten rechnen für März mit einem Plus von 0,3 Prozent nach einem Minus von 0,1 Prozent im vorangegangenen Monat. "Auch die mittelfristigen Aussichten für den privaten Verbrauch sind gut", betonte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Der Arbeitsmarkt ist unverändert robust, und die allmählich anziehenden Löhne und die Entlastungen durch die Steuerreform werden das verfügbare Einkommen weiter anschieben."

Weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen sich Anleger vom Konjunkturbericht der Notenbank (Fed) am Mittwoch. Tags zuvor stehen die Daten zur Industrieproduktion auf dem Terminplan.

Diesseits des Atlantiks wird am Dienstag der ZEW-Index veröffentlicht, der die Stimmung der Börsianer widerspiegelt. "Auch wenn die Wachstumsprognosen für Deutschland bis zuletzt nach oben revidiert wurden, mehren sich die Zeichen, dass der Aufschwung zumindest etwas an Fahrt verlieren wird", sagte Commerzbank-Experte Weidensteiner. Daher werde der Index wohl zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren unter null Punkte fallen.

(Reuters/cash)