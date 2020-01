"Die Gesamtrenditen werden im laufenden Jahr klar tiefer ausfallen", erklärte Raiffeisen-Investmentchef Matthias Geissbühler am Donnerstag vor den Medien in Zürich.

Dafür verantwortlich seien einerseits die hohen Bewertungen, andererseits politische Unsicherheiten, die zu einer deutlich höheren Volatilität an den Börsen führen würden. Die US-Präsidentschaftswahl im Herbst "wird das politische Risiko-Ereignis des Jahres sein und seine Schatten auf die Märkte vorauswerfen", erklärte Geissbühler. "Die Volatilität an der Börse wird deshalb besonders in der Sommermonaten und im Herbst deutlich steigen."

Zum Jahresbeginn erhalte die Wirtschaft allerdings erst einmal Rückenwind von den geopolitischen Hotspots, da der Brexit Ende Januar 2020 offiziell vollzogen werde und es im US-chinesischen Handelskrieg Anzeichen für eine Entspannung gebe.

Aktienkurse zu hoch

Die Gewinnerwartungen bei den Aktien seien aktuell zu hoch und das Potenzial nach oben entsprechend limitiert. "Wir rechnen mit einer realistischen Gesamtrendite für Aktien von 4 bis 6 Prozent", erklärte Geissbühler. Die höhere Volatilität der Märkte werde sich speziell auf die Aktienmärkte auswirken.

Deshalb komme diversifizierenden Anlagen wie Immobilien und Gold eine besondere Bedeutung zu. "Mit der attraktiven Ausschüttungsrendite von rund 2,6 Prozent sind Schweizer Immobilienfonds weiterhin eine interessante Beimischung", äusserte sich Geissbühler. Gold sei aus Diversifikationsgründen ebenfalls interessant, da es teilweise negativ zu den übrigen Anlageklassen korreliere.

"Von Obligationen erwarten wir keinen nennenswerten Performancebeitrag. Ein ausgewogenes Portfolio wird im besten Fall mittlere einstellige Renditen liefern", liess Geissbühler verlauten. Obligationen würden allein noch als Puffer gegen Kursrückschläge bei Aktien dienen.

Ausländische Wertpapiere nicht besser als heimische

Geissbühler warnte vor zu vielen Titeln aus dem Ausland: "Die Auswertungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass international diversifizierte Portfolios keine bessere Performance an den Tag legten als rein schweizerische."

Ein Hauptgrund dafür sei die historisch starke Heimwährung. Auch 2020 rechnet Raiffeisen mit einem starken Schweizer Franken.

(AWP)