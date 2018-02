Die Verunsicherung unter Anlegern ist seit Tagen gross. Ausverkaufsstimmung herrscht seit einigen Tagen in den USA, in Asien und in Europa. Die Nervosität ist auch messbar an den verschiedenen Volatilitätsindizes. Der VSMI, der auf Grundlage von Optionen die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt misst, notierte am Montag mit 17,5 Punkten so hoch wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Seinen Höchststand (87,3) hatte der Index im Herbst 2008 nach Ausbruch der Finanzkrise (siehe Chart).

Der VSMI in den letzten 19 Jahren (Quelle: SIX)

Doch was macht die Anleger derzeit so nervös? Ausgangspunkt der Negativstimmung an den Aktienmärkten waren die Entwicklungen an der Inflationsfront. Bereits vor knapp zwei Wochen sorgte der Schweizer Backwarenkonzern Aryzta diesbezüglich für Unruhe an den Obligationenmärkten. Der Hintergrund: Aryzta begründete eine Gewinnwarnung unter anderem mit den hohen Distributions- und Lohnkosten in den USA.

Die britische "Financial Times" deutete das als weiteres Zeichen anziehender Preise in den USA und setzte ein Fragezeichen hinter die von der Fed "geplante" Zinsentwicklung. Auch der offizielle Januar-Arbeitsmarktbericht überraschte, was das positive Lohnwachstum in den USA betrifft. Davon ausgehend – und mit Unterstützung höherer Rohstoff- und Energiepreise – rückt die Inflation nun wieder in den Fokus der Investoren.

Denn: Experten rechnen im laufenden Jahr nun mit einer US-Teuerungsrate von über 2,5, was wiederum Druck auf die amerikanischen Notenbank Fed ausüben würde. Um Preisstabilität zu gewährleisten, und die Wirtschaft vor einem Überhitzen zu bewahren, könnte sie den Rhythmus der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten verschärfen. Die Rede ist nun von vier anstatt von drei Zinsschritten 2018.

Zinsschritte in der Vergangenheit

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Börsen können heftig auf Zinserhöhungen reagieren, aber auch schnell darüber hinwegkommen. Ab 1994 hob die Fed überraschend ihre Leitzinsen innert kurzer Zeit mehrmals an, was bei Aktien zu einem kurzen Taucher und anschliessend zu einer langen Hausse führte - bis zum Platzen der Technologieblase Ende der 1990er Jahre. Ähnlich war der Verlauf, als ab Juni 2004 die Fed-Zinsen in kurzer Abfolge von 1 auf 5,25 Prozent stiegen. Mit dem Unterschied, dass ab Herbst 2007 die geplatzte Immobilienblase eine Finanzkrise auslöste.

Dass ein Szenario steigender Zinsen an den Finanzmärkten bereits eingepreist ist, zeigt sich an den Renditen langfristiger Staatsanleihen. Der markante Anstieg geht von den USA aus, wirkt sich aber auch auf andere Zinsmärkte aus, wie auf dem folgenden Chart ersichtlich wird. Renditen auf zehnjährige Schweizer Bundesobligationen sind am Montag auf 0,19 Prozent und somit in Richtung Dreijahreshoch gestiegen.

Zehnjährige Bundesobligationen seit Anfnag 2013 (Quelle: cash.ch)

Bei Aktienanlegern sorgt das für Unbehagen, weil die tiefen Zinsen und das viele billige Geld der Notenbanken für einen unvergleichlichen Boom an den Aktienmärkten sorgten. Geht diese Phase nun früher als erwartet zu Ende, könnte sich ein Umschichten von Aktien- in Obligationen-Investments noch beschleunigen. Gleichzeitig wird den Märkten Liquidität entzogen, die über Jahre zur Normalität geworden sind.

Die grossen Banken versuchen derweil zu beruhigen. Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Renditeanstiege kein Grund zur Sorge, weil sie zur Hauptsache die hervorragenden Konjunkturaussichten und die restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank widerspiegelten. Unangenehmer könnte es dann werden, wenn die Inflationserwartungen übermässig ansteigen würden.

Amdere Analysten betonen ebenfalls das solide Wirtschafts- und Ertragswachstum und sehen die neueste Entwicklung als gesunde Korrektur, die gute Kaufgelegenheiten böten. In der jetzigen Marktphase in überstürztes Verkaufs- und Kauf-Fieber zu verfallen, könnte aber auch zum Bumerang werden. In der Euro-Zone hat sich auf jeden Fall die Anlegerstimmung im Februar etwas eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel wider Erwarten.

Kommt hinzu: Die lang anhaltende Hausse an den Börsen hat viele Aktien aus historischer Sicht teuer gemacht, vor allem im Technologiebereich. Diese hohen Bewertungen sorgen für zusätzliches Korrekturpotenzial.