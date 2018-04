Die Frage ist offensichtlich, die Antwort nicht. Ist es das Ende? Facebook und Amazon machten gerade eine Korrektur durch, die Renditekurve ist flach und die Federal Reserve ist entschlossen, die Zinsen zu erhöhen. Aber die Gewinne steigen, die Konjunktur zieht an und die Unternehmen planen Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe.

"Es kann sechs oder acht Prozent kosten, oder sogar zehn Prozent", wenn ein Anleger zu früh aussteigt, sagt John Augustine, Chief Investment Officer der Huntington Private Bank in Columbus, Ohio, in einem Interview in der Bloomberg-Zentrale in New York. "Das kann in einer nominellen Welt von zwei Prozent viel bedeuten."

Es kann tatsächlich mehr bedeuten. Eine Studie der Bank of America über Markt-Gipfel seit 1937 zeigt, dass Anlegern, die im letzten Jahr eines Aufwärtstrends nicht investiert waren, ein Fünftel des Gesamtertrags der Rally verloren ging. Zwar ist jede Episode etwas anders, jedoch bedeutet dieses Rechenbeispiel zusätzliche 470 Punkte im S&P 500, wenn der Bullenmarkt ein weiteres Jahr andauert.

Prozess der Ausbildung eines Hochs

"Der Prozess der Ausbildung eines Hochs am Markt führt tendenziell zu einem höheren Ertragsumfeld, was es den Anlegern erschwert, einzuschätzen, wo wir sind", sagt Matt Forester, Chief Investment Officer bei Lockwood Advisors in King Of Prussia, Pennsylvania. "Der Prozess kann eine Weile dauern."

Sogar die schlimmsten Rückgänge werden oft wettgemacht, was bedeutet, dass eine Verkaufsentscheidung zum falschen Zeitpunkt in der Regel ein grösserer Fehler ist, als auf die Bodenbildung zu warten. In den letzten acht Jahrzehnten ist der S&P 500 in dem Jahr vor einem Markt-Hoch im Median um jährlich um 21 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Rückgang um 15 Prozent im darauffolgenden Jahr. Die Gewinne waren gross genug, um Verluste im folgenden Jahr in 67 Prozent der Zeit zu kompensieren, zeigen von BofA zusammengestellte Daten.

"Ich gewinne einen Vorsprung, indem ich lediglich abwarte", sagt Scott Clemons, Chef-Anlagestratege bei Brown Brothers Harriman in New York. "Ich würde dies als Beleg für die alte Weisheit interpretieren, nicht zu versuchen, den Markt zu timen."

Die Analyse der Chancen und Risiken von Markt-Timing geht weit über die Studie von BofA hinaus. Eine Untersuchungsrichtung konzentriert sich auf die Strafe, die ein Anleger erhält, wenn er die grössten Ein-Tages-Gewinne am Markt aussitzt.

Die besten Tage sind wichtig für die Performance

Eine 2011 veröffentlichte Studie von Meb Faber von Cambria Investment Management stellte fest, dass die jährlichen Erträge von Aktien von positiven 4,9 Prozent auf minus 7,1 Prozent reduziert werden, wenn die rund 200 besten Tage zwischen 1928 und 2010 verpasst wurden.

Wenn es jemand jedoch gelang, alle besten und schlechtesten Tage zu verpassen, war er ein wenig besser als der Durchschnitt, und der Autor schlug Strategien vor, um das zu erreichen. So häufen sich etwa die volatilen Tage, wenn der S&P 500 unter seinem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Dieser Logik zufolge sollten Anleger besser aufpassen. Der Benchmark-Index fiel in der vergangenen Woche erstmals seit fast zwei Jahren unter diesen Schwellenwert. Obwohl wir noch weit von den Krisentagen des Jahres 2008 entfernt sind, ist der S&P 500 in diesem Jahr sieben Mal um zwei Prozent gestiegen oder gefallen, verglichen mit null im gesamten Jahr 2017.

Grosse Erträge in letzter Phase

Ist das das Ende? Das ist alles, was die Leute an der Wall Street gerade wissen wollen. Anzeichen für einen Gipfel sind nicht schwer zu finden. Die Nasdaq-Bewertungen belaufen sich auf das 25-fache des Gewinns nach einem Kursrutsch von zehn Prozent. Der S&P 500 befindet sich im zehnten Jahr einer Rally, die für jeden, der am Tiefpunkt gekauft und gehalten hat, einen Jahresertrag von 18 Prozent gebracht hat.

Wenn sich der Januar als der Schwanengesang des Marktes herausstellt, würde sein Plus von 5,6 Prozent für den 91-Perzentil-Bereich der monatlichen Erträge seit der Jahrhundertwende qualifizieren - ein respektabler Weg, um auszusteigen.

"Man könnte sagen: ’Es ist mir egal, ob es das 7. oder 9. Inning des Bullenmarktes ist, ich steige aus’", meint Andrew Slimmon, Senior Portfoliomanager und Managing Director bei Morgan Stanley Investment Management. "Aber die Erträge in dieser letzten Phase sind wirklich gross."

(Bloomberg)