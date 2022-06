Dax und EuroStoxx50 stiegen am Pfingstmontag um jeweils etwa ein Prozent auf 14'591 beziehungsweise 3883 Punkte.

Börsianer waren mit der Nachlese der überraschend starken US-Jobdaten vom Freitag beschäftigt. Der robuste Arbeitsmarkt deute auf stabile Einkommen hin und dämpfe damit vorerst die Rezessionsängste, sagte Volkswirt Jonathan Millar von der Barclays Bank. Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, warnte allerdings vor überzogenem Optimismus. Die aktuelle Erholung könnte sich als Strohfeuer entpuppen. Grössere Klarheit über die weitere Entwicklung der Zinsen und damit der Börse verspreche er sich von den US-Inflationsdaten am Freitag. Experten erwarten für Mai eine unveränderte Teuerungsrate von 8,3 Prozent im Jahresvergleich.

Mit Spannung warten Börsianer ausserdem auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Sollte EZB-Chefin Christine Lagarde eine Zinserhöhung im Juli um einen halben Prozentpunkt nicht ausschliessen, werde der Euro aufwerten, prognostizierte ein Börsianer. Zum Wochenauftakt verteuerte sich die Gemeinschaftswährung um 0,2 Prozent auf 1,0743 Dollar.

Hoffnung auf steigende China-Nachfrage treibt Metallpreise

Am Rohstoffmarkt waren die Konjunkturoptimisten ebenfalls in der Überzahl. Sie setzten auf eine steigende Nachfrage beim Top-Abnehmer China. Die Normalisierung der dortigen Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Lockdowns scheine gute Fortschritte zu machen, sagte Stephen Innes, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter SPI. Dies verhalf Kupfer zu einem Kursplus von 2,4 Prozent auf 9727 Dollar je Tonne. Der Preis für Eisenerz stieg in China um bis zu 3,4 Prozent auf ein Zehn-Monats-Hoch von 1008,50 Yuan (152 Dollar).

Parallel dazu hob Saudi-Arabien den offiziellen Preis für seine Rohöl-Exporte an. Dies verhalf der Sorte Brent aus der Nordsee zu einem Kursplus von 0,4 Prozent auf 120,22 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Preiserhöhung Saudi-Arabiens sei überfällig gewesen, sagte Analyst Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Allerdings spiegele sie den erwarteten Nachfrage-Anstieg und den Angebotsengpass durch das EU-Embargo russischer Importe nur unzureichend wider. Im Windschatten des Kursanstiegs bei Brent legte der Index für die europäische Öl- und Gasbranche 1,7 Prozent zu.

Kauft Migründer Grubhub zurück? - Melrose im Aufwind

Gefragt waren auch die Aktien von Just Eat Takeaway, die in Amsterdam 5,6 Prozent zulegten. Einem Zeitungsbericht zufolge will ein Mitgründer des US-Essenslieferanten GrubHub die Firma eventuell von der "Lieferando"-Mutter zurückkaufen.

In London rückten die Titel von Melrose 4,3 Prozent vor. Der Automobil- und Flugzeugindustrie-Zulieferer verkauft Ergotron, einen Anbieter ergonomischer Schreibtische, für umgerechnet 758 Millionen Euro. Ergotron war durch die Übernahme von Nortek an Melrose gefallen.

(Reuters)