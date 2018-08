Mehr als 85 Prozent der S&P 500-Mitglieder haben die Analystenschätzungen geschlagen. Doch prozyklische Unternehmen, von deren Aktien man erwarten würde, dass sie angesichts überragender Gewinne steigen würden, hinken hinterher. Nicht einmal die grössten Gewinner des Jahres verbuchten verlässliche Kurszuwächse, da die Gewinnverfehlungen von Netflix und Facebook die Dynamik bremsen.

Damit bauen sich Risiken für die Juli-Aktienrally auf, und angesichts der den Zenit erreichenden Wachstumsraten und einer breiten Positionierung werde der dreitägige Einbruch, der am letzten Donnerstag begann, nur noch schlimmer werden, sagten Analysten von Morgan Stanley.

Unterschwellige Bewegungen

"Die Verkäufe haben gerade erst begonnen, und diese Korrektur wird die grösste seit der vom Februar sein", schrieben Aktienstrategen von Morgan Stanley um Mike Wilson in einer Einschätzung am Montag. "Es könnte sehr wohl eine grössere negative Auswirkung auf das durchschnittliche Portfolio haben, wenn es sich auf Technologie, zyklische Konsumgüter und Small Caps konzentriert, wie wir erwarten."

Einige unterschwellige Bewegungen stellen den Markt auf einen grösseren Abschwung ein. Eine der merkwürdigeren Entwicklungen seit dem Beginn der Berichtssaison waren die zurückgebliebenen Substanzwerte - jene Aktien also, die im Vergleich zu ihren Aktiva billig zu haben sind. In der Regel spornen starke Gewinnvorlagen Anleger an, auf unterbewertete Aktien zu setzen. Jedoch ist eine marktneutrale Version der Substanzwerte in den letzten drei Wochen gefallen.

"Vielleicht spiegelt dies die Erkenntnis wider, dass die Ergebnisse zwar grossartig sind, sie aber möglicherweise auch einen Höhepunkt darstellen könnten", schrieben Analysten von Sanford C. Bernstein um Inigo Fraser Jenkins in einer Einschätzungg am Montag. "Analysten, die Substanzwerte abdecken, sind bereits mit Blick auf eine Heraufstufung der Gewinnprognosen für solche Namen an ihr Limit gelangt; wir haben Mühe zu sehen, wie sie noch positiver werden können."

(Bloomberg)