Stephen Diggle hat einen Hedgefonds mitgegründet, der auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise 2,7 Milliarden Dollar verdiente. Jetzt sagt er, das Wiederaufflammen der Volatilität werde anhalten, da Anleihen und Aktien beide hochgradig überbewertet sind.

Die Märkte sind in den letzten Tagen von massiven Preisschwankungen erschüttert worden, was Investoren traf, die auf eine längere Zeit der Ruhe gewettet hatten. Aktienkurse fielen und Anleiherenditen stiegen angesichts der Besorgnis, dass eine stärkere US-Wirtschaft die Inflation anheizen und die Zinsen schneller antreiben wird, als der Markt eingepreist hat. Der Cboe Volatility Index - bekannt als VIX - ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert.

"Auf kurze Sicht denke ich, dass die Volatilität erhöht bleiben kann und auch der VIX", sagt Diggle, CEO des in Singapur ansässigen Family Offices Vulpes Investment Management. "Es gibt so viele hartnäckige Volatilitäts-Verkäufer seit so langer Zeit, dass der Markt für eine Weile ernsthaft aus dem Gleichgewicht geraten ist."

Diggle sagt, dass er von der Zunahme der Volatilität profitiert hat, nachdem er vor zwei Wochen Dezember-Put-Optionen auf den S&P 500 bei einem Strike von 2200 als "Schutz vor einem Absturz" gekauft hat: "Sie haben sich über Nacht verdoppelt, also bin ich ziemlich zufrieden mit mir."

Die geldpolitischen Anreize der größten Zentralbanken weltweit zur Konjunkturankurbelung haben Kursschwankungen in den letzten Jahren gedämpft. Das Voranschreiten der US-Notenbank Federal Reserve beim Abbau ihrer Anleihenbestände trieb die 10-Jahres-Rendite von US-Treasuries in diesem Monat auf ein Vierjahreshoch. Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktzahlen Ende vergangener Woche erschreckten Anleger und sorgten am Montag beim Dow Jones Industrial Average für einem Rekordverlust an Punkten, getrieben von Besorgnis, dass sich die Inflation beschleunigen wird.

"Grösstes Risiko"

"Der Mangel an fundamentalem Wert sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien ist das größte Risiko", sagt Diggle. "Alle Märkte müssen letztendlich zu einem attraktiven Wert zurückkehren, und dies ist ein sehr, sehr langer Weg nach unten für Aktien und Anleihen. Die breite Wirtschaft und die Profitabilität der Unternehmen sind beide stark, und das ist wichtig, aber der Wert ist das, was die beste Unterstützung bietet und nirgendwo zu sehen ist. "

Sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind teuer, obwohl Staatsanleihen den Boden setzen, so Diggle. Die US-Renditen "sind jetzt von diesem Boden abgekommen", aber Japan und Europa stehen immer noch fest darauf.".

Diggle gründete Vulpes 2011, nachdem er die Volatilitäts-Fonds seiner früheren Gesellschaft, Artradis Fund Management, liquidiert hatte als die Kursschwankungen nachließen. Der Absolvent der Universität Oxford arbeitete bei Lehman Brothers Holdings Inc., bevor er 2001 Artradis mitgründete.

Vulpes, mit einem Anlagevolumen von 400 Millionen Dollar, besitzt auch den in Singapur ansässigen Kit Trading Fund, der einen Multi-Strategie-Hedgefonds verwaltet. Family Offices sind in der Regel sowohl auf Investments als auch auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten, einschließlich Nachlassplanung, Philanthropie und Erhalt von Immobilien.

Teure Aktien

Diggle plant jedoch nicht, erneut einen Long-Volatilitätsfonds zu starten. Die Zusagen der Zentralbanken, die Volatilität einzudämmen, hätten die Preisschwankungen erstickt, und es gebe auch "immer noch viel zu wenige" börsennotierte Long-Volatility-Anlagen.

"Die meisten sind noch over-the-counter Produkte von Banken, die sich in der letzten Krise im Epizentrum der Insolvenz befanden", sagte Diggle. "Wenn Sie also ein Long-Volatility-Produkt von einer Bank kaufen, müssen Sie sich immer Sorgen machen, ob diese in der Lage sein wird, Sie zu bezahlen, wenn die Volatilität enorm ansteigt."

Vulpes hat sich seit einiger Zeit von den Aktien- und Bondmärkten ferngehalten und plant nicht, nach dem jüngsten Rücksetzer wieder zu kaufen, wie Diggle erklärt.

"Ich habe keine Ahnung, wie man in einem Markt wie diesem handelt - Aktien sind so teuer, wie sie es in den letzten 100 Jahren nur dreimal waren: in den 1920er und den späten 1990er Jahren und jetzt", sagt er, "und Bonds sind teurer als je zuvor in der Geschichte. Möglicherweise waren die Renditen während der Zeit des Schwarzen Todes in den 1340er Jahren so niedrig - Daten für die Zeit sind dünn. "

Eine Änderung in der Leitung der Federal Reserve hat die Unsicherheit über den Kurs der US-Geldpolitik verschärft. Jerome Powell wurde am Montag als Vorsitzender der Zentralbank vereidigt. Die Aktienkurse seien "hoch", hatte seine Vorgängerin Janet Yellen am Wochenende in einem Interview mit CBS gesagt.

"Alle Augen werden daher auf die Fed und ihren neuen Vorsitzenden gerichtet sein, der sich in einer schwierigen Lage befindet, da die lang ersehnte Lohninflation bedeutet, dass die Fed jetzt hinter die Kurve blickt", sagte Diggle. "Ich bezweifle nicht, dass die Fed einen Plan hat, aber wo der Schmerzpunkt liegt, ist dahingestellt."

