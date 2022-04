California Public Employees' Retirement System, der grösste öffentliche Pensionsfonds in den USA, will Warren Buffett als Vorsitzenden von Berkshire Hathaway absetzen. Der Fonds plant in der kommenden Aktionärsversammlung, für einen entsprechenden Antrag zu stimmen.

Der Pensionsfonds hat ein verwaltetes Vermögen von über 450 Milliarden Dollar und hält Berkshire-Aktien im Wert von etwa 2,3 Milliarden Dollar, wie er am Dienstag in einer Mitteilung mitteilte. Berkshire Hathaway hat eine Marktkapitalisierung von 766 Milliarden Dollar.

Das gemeinnützige National Legal and Policy Center, das ebenfalls Anteilseigner von Berkshire Hathaway ist, hat einen unabhängigen Vorsitzenden gefordert. Dies, da die Führungsstruktur geschwächt sei, wenn sowohl der CEO als auch der Vorsitzende von ein und demselben Amtsträger wahrgenommen würden.

Wie lange bleibt Warren Buffett Berkshire Hathaway noch erhalten?

Berkshire Hathaway lehnt den Vorschlag ab und erklärte letzten Monat, dass Buffett weiterhin beide Funktionen innehaben soll. "Wie Herr Buffett jedoch in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt hat, sollte, sobald er nicht mehr CEO von Berkshire ist, ein Direktor, der nicht dem Management angehört, zum Vorsitzenden ernannt werden", erklärte das Unternehmen damals.

Der 91-jährige Buffett hält einen Stimmrechtsanteil von 32 Prozent an Berkshire Hathaway. Obwohl er keine Anzeichen für einen bevorstehenden Rückzug gegeben hat, stellt sich die Frage der Nachfolge bei Berkshire Hathaway schon lange.

Im Jahresbrief von Berkshire vom Februar wurde die Nachfolgeregelung mit keinem Wort erwähnt, da Greg Abel im vergangenen Jahr als Topkandidat für die Nachfolge Buffetts genannt wurde, falls der Investor zurücktreten möchte.

Abel, Vorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway Energy, wurde jedoch ein Abschnitt des Berichts gewidmet, in dem er über die Nachhaltigkeitsbemühungen in einigen Unternehmen von Berkshire sprach. Berkshire Hathaway plant, seine jährliche Aktionärsversammlung in diesem Jahr am 30. April in Omaha, Nebraska, mit persönlicher Anweisenheit der Anteilseigner abzuhalten.

(Bloomberg/cash)