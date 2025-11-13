Der Vorstand der Allianz rechnet nun für das Gesamtjahr 2025 mit einem operativen Gewinn von 17 bis 17,5 Milliarden Euro, teilte der Versicherer aus München am Donnerstag mit. Das liege am oberen Ende der zu Beginn des Jahres für den operativen Gewinn ausgegebenen Zielspanne von 15 bis 17 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sei der operative Gewinn auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden Euro gestiegen.