So werde Alpiq die "grösste und leistungsstärkste Batterie der Schweiz" bewirtschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die 20-Megawatt-Batterie soll im dritten Quartal 2020 in Brunnen (SZ) in Betrieb genommen werden.

Sie werde für Systemdienstleistungen zur Stabilisierung des Stromnetzes eingesetzt. Die Vereinbarung zwischen Alpiq und MW Storage sei vorerst über fünf Jahre abgeschlossen worden, hiess es. Alpiq werde neben der Bewirtschaftung auch die Vermarktung übernehmen.

(AWP)