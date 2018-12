Private-Equity-Unternehmen haben dieses Jahr bis zum 7. Dezember Transaktionen von insgesamt 448 Milliarden US-Dollar angekündigt, ein Plus von etwa 8 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie von Bloomberg zusammengestellten Daten zeigen. Den Spitzenplatz hält Stephen Schwarzmans Blackstone Group mit dem 17 Milliarden US-Dollar schweren Kauf einer Sparte von Thomson Reuters.

"Diese Abschlüsse wurden trotz der bis vor kurzem voll gepreisten Aktienmärkte getätigt, was unserer Meinung nach die Aktivitäten von börsennotierten zu nicht börsennotierten Unternehmen insgesamt gedämpft hat", sagte Max Justicz, Leiter Finanzsponsoren auf dem amerikanischen Kontinent bei der UBS.

Die Transaktionsvolumina liegen jedoch deutlich unter den Werten aus den Boomjahren vor einem Jahrzehnt. 2007 gab es Transaktionen in Höhe von fast 650 Milliarden US-Dollar. Die Mega-Deals sind zwar nicht gerade zurück, auch wenn es in diesem Jahr einige große Transaktionen gab. KKR zahlte fast 10 Milliarden US-Dollar für Envision Healthcare.

"Da viele Private-Equity-Fonds große Geldsummen eingesammelt haben, sind sie dazu übergegangen, größere Transaktionen in Augenschein zu nehmen und bisher haben die Finanzmärkte die daraus resultierenden Kapitalerhöhungen unterstützt", sagte Avery Whidden, Leiter Finanzsponsoren für Nordamerika bei JPMorgan Chase.

Trockenes Pulver

Während Marktturbulenzen die Aktien von Unternehmen durcheinanderwirbeln, stellen sich Private-Equity-Gesellschaften auf große Einkaufstouren ein. Nicht mal Buyout-Titanen wie Schwarzman und Jim Coulter von TPG wissen, wie lange es dauern wird, bis Unternehmen vor den aktuellen Marktgegebenheiten kapitulieren und mit den Preisen runtergehen, wodurch sie leichter zu Beute werden. Diese Vermögensverwalter wissen jedoch, dass sie auf einem sehr großen Haufen trockenen Pulvers sitzen, das ihnen wenig Gutes bringt, bis es verbraucht ist.

Buyout-Spezialisten haben für ihre Transaktionen immer noch Zugang zu relativ günstigen Finanzierungsmöglichkeiten. Zinserhöhungen haben die Kreditaufnahme nicht behindert, während Anleger in Leveraged Loans und Hochzinsanleihen die Margen risikobereinigt weiterhin attraktiv finden.

"Ich denke, die Volatilität wird anhalten, daher bin ich optimistisch", sagte Coulter, Mitbegründer von TPG. „Verkäufer möchten in dem alten Markt verkaufen und Käufer möchten in dem möglicherweise kommenden Markt einkaufen. Ich denke, wir werden eine kurzfristige Abschwächung sehen, aber sobald wir in der neuen Ära angekommen sind, bin ich sehr zuversichtlich bezüglich der Rolle von Private Equity. “

(Bloomberg)