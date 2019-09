Dies nachdem globale Handelskonflikte und erfolglose Wetten auf europäische Small Caps die Performance beeinträchtigt haben. Der Fonds, den Kilian Kentrup seit seiner Gründung vor sieben Jahren verwaltet hatte, kam im August nur noch auf ein Anlagevolumen von 57,5 Millionen Euro laut Investoren-Factsheet. Die Entscheidung, den Fonds zu schließen, wurde Anfang des Monats aus “wirtschaftlichen Gründen“ getroffen, heißt es in einem an die Anleger gerichteten Schreiben. Der Fonds verlor im vergangenen Monat 5,8% und gab in diesem Jahr insgesamt 3,13% nach.

Trias war bis Anfang 2018 einer der Hedgefonds mit der besten Entwicklung in Europa und erzielte in fünf Jahren eine jährliche Rendite von fast 16%. Dies geht aus einem Ranking der Financial Times hervor, das auf von Preqin zusammengestellten Zahlen basiert. Der Fonds umfasste zu diesem Zeitpunkt noch ein Vermögen von 132 Millionen Euro und war in deutsche, österreichische und schweizerische Aktien investiert. In diesem Jahr jedoch wurde er unter anderem durch Investments in AMS ausgebremst, einen österreichischen Sensorhersteller, der im vergangenen Monat ein Viertel seines Marktwerts eingebüßt hatte, wie aus dem monatlichen Manager-Kommentar hervorgeht.

Der Hedgefonds sei durch den Handelskriegszyklus und sein Engagement in zyklischen Small Caps, die den stärksten Rückgang verzeichneten, unter Druck geraten”, heißt es in der Mitteilung. Small Caps hätten sich aufgrund der Tweets zwischen China und den USA nur leicht erholen können, wenn überhaupt.

