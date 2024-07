Laut einer internen Mitteilung an die Kunden, die Reuters vorliegt, wird der Roboter Astro for Business ab dem 25. September nicht mehr funktionieren. Ab sofort werden den Kunden die Astro-Secure-Abonnementgebühren nicht mehr in Rechnung gestellt und nicht genutzte, im Voraus bezahlte Gebühren erstattet. Als Entschädigung stellt Amazon den betroffenen Kunden eine Gutschrift in Höhe von 300 US-Dollar für eine alternative Arbeitsplatzlösung zur Verfügung.