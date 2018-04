Grund ist der nachbörsliche Kursanstieg der Amazon-Aktie nach den starken Quartalszahlen, die der US-Onlinegigant am Donnerstag vorgelegt hatte. Bezos profitiert als Grossaktionär persönlich stark von Kursanstiegen des Papiers.

In Milliardärs-Charts wie dem Bloomberg Billionaires Index oder der "Forbes"-Liste wird der Vorsprung des 54-jährigen Unternehmers auf Microsoft-Mitgründer Bill Gates und Börsen-Guru Warren Buffett dadurch immer grösser.

Allerdings handelt es sich bei den Angaben lediglich um grobe Schätzungen anhand öffentlicher Quellen. Zudem lassen die Kursgewinne das Vermögen auch nur auf dem Papier steigen - wenn die Aktie unter Druck gerät, kann sich das Blatt schnell wenden.

Börsenwert bald eine Billion Dollar?

Der Online-Gigant Amazon könnte nach Meinung einiger Analysten bald als erstes Unternehmen an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert sein. Analyst Brian White vom US-Analysehaus Monness, Crespi, Hardt & Co setzte das Kursziel für die Aktie am Freitag auf 2200 Dollar von zuvor 2000 Dollar herauf. Sollte er Recht behalten, wäre Amazon 1,067 Billionen Dollar schwer.

Auch die Investmenthäuser Stifel und Macquarie tippen auf das Knacken der Billionen-Marke, nachdem der weltgrösste Onlinehändler mit einer Verdoppelung seines Gewinns im ersten Quartal überrascht hatte. Momentan notiert die Amazon-Aktie bei 1610 Dollar, das Unternehmen hat damit eine Marktkapitalisierung von rund 736 Milliarden Dollar.

