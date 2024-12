Tausende Amazon-Beschäftigte in den USA wollen am Donnerstag um 6 Uhr Ortszeit kurz vor den umsatzstärksten Tagen des Jahres die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Teamster mitteilte. Betroffen seien Standorte in New York City, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco und Südkalifornien.