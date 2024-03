Meyer Burger erklärte damals in einer Stellungnahme gegenüber cash.ch, dass der Solarpanelhersteller die klaren Aussagen von Minister Habeck zur Zukunft der Solarindustrie in Deutschland und Europa sowie der Dringlichkeit zu einer Entscheidung begrüsst. «Aber in der Bundesregierung gibt es bis jetzt keine Einigung zum Solarpaket und damit auch nicht zum Resilienzbonus. Wir appellieren weiter an die Koalitionsparteien, diese Entscheidung in der ersten Märzhälfte zu treffen. Sollte es keine Einigung geben, halten wir an unseren Plänen zur Schliessung des Standortes fest.»