Der Hauptgrund für die Kursavancen am Mittwoch beim Betreiber des grössten Flughafens der Schweiz sind zwei positive Analystenkommentare: So erhöht Goldman Sachs in einer Branchenstudie das Kursziel für Flughafen Zürich von 205 auf 210 Franken und bestätigt die Einstufung "Buy". Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent.