Die positiven Buchungstrends in Ägypten halten derweil auch in der Wintersaison an, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. "Wenn wir Ägypten separat anschauen, sind wir auf dem Weg zu einem neuen Rekordjahr", so Bichara. In der Flagship-Destination El Gouna liege die Belegungsrate bei rund 80 Prozent, obwohl die Zimmerpreise in den letzten zwei Jahren beinahe verdoppelt worden seien.

Viel verspricht sich Bichara vom neuen Projekt in West-Kairo, für das vor kurzem eine definitive Vereinbarung unterzeichnet wurde. Der Eintritt in den Markt für Erstwohnungen bringe der Gruppe eine Differenzierung innerhalb von Ägypten, sagte der Orascom-Chef weiter. Bereits vor Baustart sei das Interesse an den Immobilien des Stadtteils gross.

Das Projekt in Andermatt hat laut Bichara mit der Eröffnung des Radisson-Hotels und der Skiarena im Dezember die kristische Grösse erreicht. Die Gruppe beabsichtige, die Destination wieder voll zu konsolidieren. Derzeit sind 51 Prozent im Privatbesitz des Hauptaktionärs und VR-Präsidenten Samih Sawiris.

(AWP)