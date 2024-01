In dieser Woche wird ein halbes Dutzend Währungshüter das Wort ergreifen: EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Montag, Bundesbankpräsident Joachim Nagel, Lane, Vujcic und Vasle am Dienstag, und Centeno am Donnerstag sowie auch am Freitag und Samstag. Lane äussert sich ebenfalls am Donnerstag, knapp zwei Stunden nachdem die Inflationsdaten für die Eurozone einen Rückgang der Teuerung auf 2,7 Prozent belegt haben dürften.