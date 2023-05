Nachdem die angekündigte Liquiditätserhöhung das Vertrauen in den angeschlagenen Aktienkurs nicht stärken konnte, prüft die angeschlagene PacWest Bancorp Insidern zufolge strategische Optionen einschliesslich eines Verkaufs. Der Kreditgeber hoffe, das Schicksal anderer regionaler Banken zu vermeiden, die in den vergangenen zwei Monaten von US-Aufsichtsbehörden übernommen wurden, indem er proaktiv eine Lösung finde und seine Finanzen stärke, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch. Ein Sprecher von PacWest reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.