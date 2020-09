Vor vier Monaten wurde er Vater. Jetzt denke er erstmals darüber nach, eine Lebensversicherung abzuschliessen, sagt Adrian Schneider (35), seit einem Jahr Leiter des Investment Center der Graubündner Kantonalbank.

Schneider wohnt in Liechtenstein, wo er jetzt ein Haus für seine Familie baut. Es gehört zur ersten von drei Schichten seines Anlagevermögens. In der ersten Schicht sind vor allem Immobilien. Neben dem Haus in Liechtenstein legt er sein Geld in kleinere Wohnungen in Chur an. Etwa 40 Prozent seines Vermögens sind in Immobilien investiert.