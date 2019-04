Dazu gehören zum Beispiel die grossen amerikanischen Indizes S&P 500 und Dow Jones, der deutsche Leitindex DAX oder der Euro Stoxx 50. Sie alle sind im letzten Quartal 2018 stark eingebrochen und haben diese Korrektur noch nicht wieder wettgemacht. Dies, obwohl viele Aktienmärkte so gut ins Jahr gestartet sind wie schon lange nicht mehr. Der MSCI World, der die globale Aktienperformance misst, hat im laufenden Jahr knapp 12 Prozent zugelegt.

Anders die Schweizer Börse: Der Swiss Market Index (SMI) hat seinen Rückschlag längst wieder aufgeholt und testet seit geraumer Zeit ein neues Allzeithoch, das bei 9616 Punkten liegt. Momentan fehlen rund 100 Punkte bis dahin. Grund für die starke SMI-Aufholbewegung ist die Stabilität defensiver Werte wie Lonza, Nestlé und Novartis. Mit Swiss Life und Zurich sorgen aber auch solide Versicherungswerte für Halt.

Die letzten zwölf Monate bei SMI (rot), Dow Jones (grün), Euro Stoxx 50 (gelb) und DAX (violett), Quelle: cash.ch

Daneben gelang es auch den Schwellenländer-Indizes, in den ersten drei Monaten des Jahres auf den Stand vor dem vierten Quartal 2018 zurückzukehren. Der chinesische CSI 300 steht gegenüber Ende September 6 Prozent im Plus, der CSI 300 gar 16 Prozent.

Laut Berechnungen der deutschen Fondsanbieterin DWS sind die Top-Performer aus globaler Sicht allerdings Safe-Haven-Anlagen. Die Kurse von Staatsanleihen aus den USA, der Schweiz oder Deutschland hatten nicht nur ein starkes viertes Quartal, sondern auch eine positive Performance 2019. Auch hier zeigt sich der Fluss von Investorengeld in sichere Anlagen.

"Das positive Abschneiden von sicheren Anlagen ist ein weiterer Indikator dafür, dass die geldpolitische Trendwende sehr zu Verbesserung der Marktstimmung beigetragen hat", schreibt DWS in einem Kurzkommentar. Die amerikanische Notenbank Fed stoppte Ende Dezember den Kursrückgang an den Aktienmärkten fast im Alleingang, indem sie andeutete, bei den Zinserhöhungen vorsichtig vorzugehen. Auch in der Euro-Zone werden die Leitzinsen 2019 nicht nach oben angepasst werden.

Eine Fortsetzung der Politik des billigen Geldes hilft den Finanzmärkten grundsätzlich. Gleichzeitig sind aber konjunkturelle Risiken unverändert da. Die Wirtschaft in den USA ist wacklig geworden, und auch die Eintrübung der europäischen Konjunktur beeinflusst die Entscheidungen von Investoren.

Das hat dem Gold zwischen Ende September 2018 und Ende März 2019 zur besten Performance aller grossen Anlageklassen verholfen. Den letzten Tiefpunkt erreichte das Edelmetall im August 2018. Seither ist der Goldpreis angestiegen. Kommt es bei den stark gestiegenen Aktienpreisen nun zu einer Konsolidierung oder zu rückläufigen Kursen, dürfte Gold weiterhin profitieren. Auch seitwärts (oder gar abwärts?) laufende Zinsen würden die Nachfrage nach dem Edelmetall hoch halten.

