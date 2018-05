Mobius Capital Partners hat sich bisher noch keine externen Investoren an Land gezogen, plant aber innerhalb von zwei bis drei Jahren rund eine Milliarde Dollar einzuwerben.

Der aktive Investor wird nach seinem Start im Juni ein konzentriertes Portfolio aus etwa 25 Aktien führen und plant, neun Investmentmanager einzustellen. Die Gesellschaft wird in Indien, China, Lateinamerika und Frontier Markets investieren.

"Ich war noch nicht bereit, in den Ruhestand zu gehen, und nach 30 Jahren bei Franklin Templeton war ich bereit für etwas Neues", sagte Mobius, der mehr als 40 Jahre in Schwellenmärkten gearbeitet hat, gegenüber Bloomberg. "Wir waren der Ansicht, dass wir mit einer kleinen, flexiblen, resoluten Organisation viel mehr erreichen könnten", was die Corporate Governance von Unternehmen betrifft.

Carlos Hardenberg, der Franklin Templeton früher in diesem Jahr verliess und Greg Konieczny, der zuvor einen börsennotierten 2,7 Milliarden Dollar schweren Rumänien-Fonds verwaltete, sind ebenfalls Gründungspartner und gleichberechtigte Partner in der Firma. Mobius Capital Partners wird seinen Sitz in London haben und der offene Fonds wird in Luxemburg domiziliert sein.

Viele Zuflüsse in Schwellenländer-Fonds

Schwellenländer-Aktienfonds haben in diesem Jahr 54 Milliarden Dollar eingesammelt, verglichen mit 31,7 Milliarden Dollar Abflüssen aus US-Aktienfonds, wie aus Daten von Bank of America Merrill Lynch hervorgeht. Die Zuflüsse in die Emerging-Markets-Anlagen erreichten im ersten Quartal einen Rekord und übertrafen alle entwickelten Märkte, so Sanford C. Bernstein & Co. unter Verweis auf EPFR-Daten.

Eine Erstinvestition von 100.000 Dollar in den Templeton Emerging Markets Fund im Jahr 1987 hatte laut Daten von Bloomberg im Jahr 2015 einen Wert von rund 3,3 Millionen Dollar. Elf der 13 grössten Fonds, die Mobius zu diesem Zeitpunkt verantwortete, hatten jedoch in den fünf Jahren bis Anfang des Jahres schlechter als die Benchmarks abgeschnitten.

Mobius hatte sich in den letzten Jahren von der Vermögensverwaltung zurückgezogen, erklärte Franklin Templeton in einer Mitteilung, in der der Plan des erfahrenen Investors angekündigt wurde, im Januar in den Ruhestand zu gehen.

(Bloomberg)