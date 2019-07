Zwischen Januar und Juni gewannen die Hedgefonds um 5,7%, wie aus dem nach Vermögenswerten gewichteten Managerindex von Hedge Fund Research hervorgeht. Aktienfonds waren die Strategie mit der besten Wertentwicklung und legten im Berichtszeitraum um fast 9% zu.

"Es ist definitiv ein Markt für Aktien-Investoren", sagt Rob Christian, Leiter Investment Research bei K2 Advisors, gegenüber Bloomberg TV. Die überraschende Kehrtwende der US-Notenbank bei den Zinsen, die eine Zinserhöhung vorerst unwahrscheinlich macht und stattdessen Erwartungen bezüglich einer Senkung weckte, war "für Long-Short-Aktien-Manager besonders günstig, und insbesondere für Manager mit Wachstumstendenz".

Der Anstieg markiert eine Trendwende gegenüber dem Vorjahr, als die Branche aufgrund kurzer Volatilitätsausschläge die schlechteste Wertentwicklung seit 2011 verzeichnete. Aber er verblasst im Vergleich zum S&P-500-Index, der in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Ertrag von fast 19% erzielte.

Laut HFR stiegen aktivistische Hedgefonds im ersten Halbjahr um 11,4%. Sie kaufen in der Regel Unternehmensanteile auf und setzen dann die Gesellschaft unter Druck, Änderungen vorzunehmen. Sie fallen unter die breitere Strategie der ereignisgetriebenen Manager, die in diesem Jahr um 6,6% zulegten. Bill Ackman, der vier Jahre in Folge Geld verloren hatte, ist wie der Phönix aus der Asche gestiegen. Sein Fonds legte 45% zu.

