Wikifolio-Trader Frank Schneyer investiert in seinem Wikifolio «Abs. Return mit Renten und Aktien» in unterschiedliche Assetklassen. Er verfolgt damit das Ziel, in allen Marktphasen einen positiven Ertrag zu generieren. Bevorzugt setzt er auf Aktien und ETFs auf Renten und Aktien, teilweise investiert er aber auch in Fonds. Zur Absicherung in schwierigen Marktlagen setzt er auf Short-ETFs. Der Anteil einer Position im Wikifolio orientiert sich an der Grösse der Firma, Schneyer nimmt Anpassungen je nach Marktlage vor.

Schneyer ist es mit regelmässiger Aktivität und breiter Diversifizierung gelungen, im Monatsdurchschnitt eine positive Performance zu erzielen und Verluste zu begrenzen. Daher trägt sein Wikifolio unter anderem die Auszeichnung «Guter Money Manager». Bislang verzeichnet sein Wikifolio ein Plus von 62 Prozent bei einem maximalen Verlust von 12 Prozent erzielt. Anleger haben in das dazugehörige Wikifolio-Indexzertifikat rund 75'000 Euro investiert.

Performance seit Dezember 2014 +62,4% Grösster Verlust (bisher) –12% Summe Investitionen € 74'980

