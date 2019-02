Wikifolio-Trader Uwe Jaennert greift in seinem Wikifolio "BaumbergTrading" nach den Sternen des europäischen Aktienmarkts. In Wirtschaftsmedien und auf Hauptversammlungen informiert sich Jaennert darüber, wie sich die Geschäfte der Unternehmen entwickeln und wie über die Unternehmen berichtet wird. Das Chartbild gibt dann den Impuls für seine Trading-Entscheidung.

Aktien aus ganz unterschiedlichen Branchen finden sich in seinem Wikifolio wieder: So sind momentan die Digitalagentur SinnerSchrader und die RWE-Tocher Innogy mit rund 10 Prozent am höchsten im Portfolio gewichtet.

Derzeit konzentriert sich Jaennert auf deutsche Aktien. Sein langfristiges Ziel ist eine nachhaltige Rendite von jährlich 10 Prozent und möglichst geringe Schwankungen. Beides ist ihm geglückt: Mit einem Risikofaktor von 0,6x hat das Wikifolio eine geringere Schwankungsbreite als eine durchschnittliche EURO-STOXX-50-Aktie. Zudem ist das Wikifolio seit Beginn im Januar 2015 um insgesamt 63 Prozent gestiegen. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 31‘000 Euro investiert.

Performance seit Januar 2015 +63,4% Grösster Verlust (bisher) –19,2% Summe Investitionen € 30'601

