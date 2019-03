Wikifolio-Trader Sven Winkler sieht die Immobilienwirtschaft als eine langfristige Investmentchance. Winkler will in seinem Wikifolio «Betongold» in Unternehmen investieren, die im Immobilienbereich tätig sind und deren Vermögensgegenstände vor allem Wohnungen, Häuser und Grundstücke sind. Eine Marktkapitalisierung von mindestens 50 Millionen Euro soll bei den Aktienunternehmen vorhanden sein.

Innerhalb der letzten zwei Jahre hat Winkler vergleichsweise wenige Trades vorgenommen, weswegen sein Wikifolio die Auszeichnung «Mittel- bis langfristig» führt.

Winklers Wikifolio hat zudem den Dax um fast das Vierfache outperformt: Während der Deutsche Leitindex seit August 2014 nur um magere 22 Prozent (bei einem maximalen Verlust von rund 22,6 Prozent) gestiegen ist, wuchs der Indexstand des wikifolios um 87 Prozent bei einem maximalen Verlust von 14,8 Prozent. In das zugehörige Wikifolio-Indexzertifikate haben Anleger zurzeit rund 14'000 Euro investiert.

Performance seit Januar 2015 +87,4% Grösster Verlust (bisher) –14,8% Summe Investitionen € 14'045

