Der Datenhunger steigt und cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösungen sind in vielen Unternehmensbereichen zum Standard geworden. Wikifolio-Trader Mathias Siemonsmeier will von dem Trend zum Cloud Computing profitieren. In seinem Wikifolio «CloudComputingGrowth» setzt Siemonsmeier auf Aktien von Unternehmen, die Cloud-Lösungen auf den Markt gebracht haben. Seine Auswahl trifft er anhand von Fundamentaldaten.

Siemonsmeier hat seinem Portfolio Aktien von Equinix, Salesforce, Servicenow und Ultimate Software hinzugefügt. Spitzenreiter mit einem Plus von rund 90 Prozent und einer Gewichtung von 31 Prozent ist Servicenow. Der niedrige Risiko-Faktor von 0,9 zeigt, dass die Volatilität des wikifolios knapp unter der einer durchschnittlichen Eurostoxx-50-Aktie liegt.

Das Wikifolio hat seit Beginn im August 2017 ein Plus von 49,5 Prozent, bei einem maximalen Verlust von 8,7 Prozent, erreicht. In das zugehörige wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 25'000 Euro investiert.

Performance seit August 2017 +49,5% Grösster Verlust (bisher) –8,7% Summe Investitionen € 25'000

So funktioniert Wikifolio