Trader Sebastian Wigele handelt in seinem Wikifolio «Game Industry A: Hardcore Gaming» Aktien von Spieleherstellern. Wigele beobachtet die Branche und durchforstet sie nach aussichtsreichen Titeln, die er einer qualitativen und quantitativen Prüfung unterzieht. Maximal fünf Titel gleichzeitig will er in seinem Wikifolio halten. Er strebt eine Haltedauer von mindestens zwölf Monaten für jeden Titel an.

Wigele ist selbst mit mindestens 5'000 Euro in das Wikifolio investiert, weswegen es den Status «Real Money» führt.

Seit Beginn im April 2017 hat ein Plus von 45 Prozent bei einem maximalen Verlust von 14 Prozent erzielt. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 37'000 Euro investiert.

