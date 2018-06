Wikifolio-Trader Christian Thiel will in seinem Wikifolio «Global Champions» in die Spitzenreiter bestimmter Marktsegmente investieren. Um die entsprechenden Titel zu ermitteln, berücksichtigt er vor allem Fundamentaldaten. Dazu zählen beispielsweise eine hohe Wachstumsdynamik in der Vergangenheit oder eine Marktkapitalisierung von mindestens 30 Milliarden Dollar.

Thiel achtet darauf, aus möglichst vielen Branchen den jeweiligen Champion zu wählen. Folglich ist er zu jeder Zeit in mindestens 10 Titel investiert.

Mit einem Risiko-Faktor von 0,6x gehört das wikifolio zu den Portfolios, deren Kursschwankungsrisiko geringer als das einer durchschnittlichen EuroStoxx 50 Aktie ist.

Seit Beginn im Januar 2016 kann das wikifolio ein Plus von 47 Prozent bei einem maximalen Verlust von 13 Prozent verzeichnen. In das zugehörige wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 160'000 Euro investiert.

Performance seit Januar 2016 +47,4% Grösster Verlust (bisher) –12,9% Summe Investitionen € 157'067

So funktioniert Wikifolio