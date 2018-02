Trader Franz Rott will in seinem Wikifolio "Jung und Alt 'Spezial'" Aktien mit grosser Chance auf Kurssteigerung und Dividendenausschüttung handeln. Die Haltedauer seiner Titel ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. Seinen Handelsschwerpunkt legt er auf Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zur Beimischung handelt Rott amerikanische und asiatische Werte.

Rott investiert in mehr als zehn verschiedene Titel gleichzeitig und achtet darauf, dass kein Titel zu stark gewichtet ist. Hierfür trägt das Wikifolio die Auszeichnung "Aktiv diversifiziert". Seine gezielte Auswahl macht sich auch in dem geringen Risiko-Faktor bemerkbar: Die Schwankungsbreite seines Wikifolios ist mit einem Wert von 0,5 halb so gross wie die einer durchschnittlichen Eurostoxx-50-Aktie.

Seit Beginn im Juni 2016 hat das Wikifolio ein Plus von 46 Prozent erzielt, bei einem geringen maximalen Verlust von 8 Prozent. Anleger haben in das zugehörige Wikifolio-Indexzertifikat bisher rund 118'000 Euro investiert.

Performance seit Juni 2016 +45,9% Grösster Verlust (bisher) –7,6% Total investiertes Kapital € 117'600

