Trader Candidus Max Cortolezis will mit seinem Wikifolio "Lieblingswerte" von der Levermann-Methode profitieren. Cortolozesis fokussiert sich für die Aktienauswahl auf 7 der insgesamt 13 Bewertungskriterien, die Susan Levermann in ihrem Bestseller vorgestellt hat. Für jedes Kriterium ist eine Punktzahl von -1, 0 oder 1 möglich. In sein Wikifolio gelangen nur Titel, die nach Prüfung mindestens 4 Punkte in Summe erzielt haben. Entsprechend trennt er sich auch von Titel, sobald sie diese Punktzahl bei einer seiner Routinebewertungen unterschreiten. Zwischen vier und sieben Titel will er in seinem Wikifolio halten. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf europäischen Titeln.

Innerhalb der letzten 24 Monate wurde pro 6 Monate weniger als der aktuelle Wikifolio-Gesamtwert im Wikifolio gehandelt, weswegen das Wikifolio die Auszeichnung "mittel- bis langfristig" führt.

Aktuell kann das Wikifolio mit einem Plus von knapp 93 Prozent aufwarten, bei einem Maximalverlust von 13 Prozent seit Erstellung im Juni 2016. Bisher haben Anleger rund 50'000 Euro in das zugehörige Wikifolio-Zertifikat investiert.

Performance seit Juni 2016 +92,8% Grösster Verlust (bisher) –13,0% Summe Investitionen € 49'843

So funktioniert Wikifolio