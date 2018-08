Mit "Liru Lai Next Banking Stars" setzt Traderin Liru Lai auf Unternehmen, die Finanztechnologien entwickeln oder vom Trend zur elektronischen Zahlungsabwicklung profitieren. Dabei achtet sie darauf, ihre Trades langfristig anzusetzen. Verkäufe sollen nur erfolgen, wenn eine Aktie als überbewertet gilt oder das Geschäftsmodell des Unternehmens an Attraktivität verliert.

In den letzten sechs Wochen waren mindestens zehn unterschiedliche Wertpapiere im Wikifolio enthalten und keines dieser Wertpapiere überstieg in diesem Zeitraum 20 Prozent des Gesamtwerts, so dass das Wikifolio den Titel "Aktiv diversifiziert" führt. Im selben Zeitraum hat das Wikifolio ein beachtliches Plus von 34 Prozent erzielt.

Seit Dezember 2015 hat das Wikifolio ein Plus von 79,6 Prozent erreicht, bei einem maximalen Verlust von 20 Prozent. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 34'000 Euro investiert.

Performance seit Dezember 2015 +79,6% Grösster Verlust (bisher) –20,3% Summe Investitionen € 34'209

So funktioniert Wikifolio