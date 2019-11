Mit einem Plus von 174 Prozent hat das Wikifolio „Modern Value Investing“ von Dr. René-Ojas Woltering gerade ein neues Allzeithoch markiert. Die durchschnittliche Jahresperformance des im Februar 2016 eröffneten Musterdepots liegt bei exakt 30 Prozent. Das ist wesentlich mehr als die großen Aktienindizes in diesem Zeitraum vorzuweisen haben. Damit hat der Trader sein ausgegebenes Ziel, den Markt mit seiner persönlichen Anlagestrategie „deutlich zu schlagen“, bis heute eindeutig erreicht. Den größten Rückschlag gab es in den letzten Monaten des Jahres 2018, als ein Drawdown von 25 Prozent verkraftet werden musste. Mit einem Plus von 48 Prozent seit dem Jahreswechsel wurde diese Delle aber mehr als ausgebügelt.

Woltering, der praktische Erfahrungen „im aktiven Portfoliomanagement bei führenden Investmentgesellschaften Europas“ sammeln konnte, hat sich „legendäre Investoren“ wie Warren Buffett, Charlie Munger oder Masayoshi Son zum Vorbild genommen. Bei einem sehr langfristigen Anlagehorizont setzt er auf ein konzentriertes Portfolio, das bei einer Investitionsquote von 100 Prozent aktuell aus sieben Werten besteht. Schwergewichte sind die Aktien von Carvana, Facebook und Softbank.

Im Rahmen seiner fundamentalen Analyse sucht der Finanz-Professor nach günstig bewerteten Aktien aus Branchen, die seiner Meinung nach über eine hervorragende Zukunftsperspektive verfügen. Die Unternehmen selbst sollen über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil, starke Wachstumsperspektiven sowie ein vertrauenswürdiges Management verfügen. In das Indexzertifikat auf das Wikifolio „Modern Value Investing“ haben Anleger gut 35'000 Euro investiert.

Performance seit Februar 2016 +174% Grösster Verlust (bisher) –25.1% Investiertes Kapital EUR 32'250

