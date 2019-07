Der Trader Martin Pfordt eifert bei wikifolio.com seinem Vorbild Warren Buffett nach. Durch Kontinuität, Geduld und Investments in erstklassige Firmen will er mit seiner Investmentphilosophie langfristig ein Vermögen aufbauen. An die Unternehmen der als Depotwerte in Frage kommenden Aktien stellt er deshalb klare Anforderungen wie zum Beispiel die Marktführerschaft und eine hohe Profitabilität.

Eine grosse Rolle spielen auch die Dividenden, die jährlich steigen und nicht aus der Substanz gezahlt werden sollten. Bei seinem vor über sechs Jahren gestarteten Wikifolio "MPINVEST_Konsumdividenden" kommen die global aufgestellten, dividendenstarken Titel ausschliesslich aus dem Konsumbereich. Schwergewichte des voll investierten Portfolios sind aktuell Amazon, Mastercard und Visa.

Auch durch die regelmässige Reinvestition der Ausschüttungen soll auf lange Sicht eine durchschnittliche Performance von jährlich 10 Prozent generiert werden. Das Wikifolio "MPINVEST_Konsumdividenden" kommt bislang auf ein Kursplus von 75,9 Prozent, dem ein maximaler Verlust von 21 Prozent gegenübersteht. Nach einem Anstieg von 12,3 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Musterdepot in der Nähe seines Allzeithochs. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 11'000 Euro investiert.

Performance seit Dezember 2013 +81,3% Grösster Verlust (bisher) –21,0% Summe Investitionen € 10'868

