Trader Matthias Kick setzt in seinem Wikifolio "Premium FANG 60/40" auf Aktien von Tech-Unternehmen. Rund 60 Prozent seines Wikifolios sollen aus den sogenannten FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix, Google) bestehen. Die verbleibenden 40 Prozent sind für aufstrebende und innovationsträchtige Unternehmen aus Europa und Asien vorgesehen. Ein Aktientitel gelangt nur in sein Wikifolio, wenn es mindestens ein Jahr lang an der Börse gelistet ist und über eine positive Jahresperformance von mindestens 15 Prozent verfügt. Zur Risikominimierung verkauft er Aktien, sollten diese einen Verlust von 20-25 Prozent seit Kauf einfahren.

Innerhalb der letzten zwölf Monate stieg der Indexstand des Wikifolios um mehr als 40 Prozent, weswegen es die Auszeichnung "High Performance" führt. Aktuell kann das Wikifolio mit einem Plus von knapp 57 Prozent aufwarten, bei einem Maximalverlust von 14 Prozent seit Erstellung im Februar. Bisher haben Anleger rund 35'000 Euro in das zugehörige Wikifolio-Zertifikat investiert.

Performance seit Februar 2017 +57,7% Grösster Verlust (bisher) –14,4% Summe Investitionen € 34'845

So funktioniert Wikifolio